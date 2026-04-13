Оппозиция Южного Судана в бою с правительственными войсками захватила Акобо

«Наши силы захватили Акобо утром в понедельник и сейчас его контролируют», — сказал Лул, добавив, что отряды вошли в город после боев с правительственными войсками. Радиостанция утверждает, что получила несколько видеороликов, на которых видно, как оппозиция входит в Акобо. Официальных сообщений властей страны о ситуации в городе в течение дня не поступало. Правительственные подразделения освободили Акобо в середине марта после крупной операции против сил оппозиции. Город считается одним из главных бастионов НОДС-О в штате Джонглей.