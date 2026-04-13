Оппозиция Южного Судана в бою с правительственными войсками захватила Акобо

Вооруженная оппозиция Южного Судана с боями вернула контроль над стратегически важным городом Акобо, расположенным на востоке страны вблизи границы с Эфиопией. Об этом сообщила радиостанция Tamazuj.
Представитель «Народно-освободительного движения Судана — в оппозиции» (НОДС-О) Джон Виюал Лул заявил, что их силы захватили населенный пункт утром в понедельник и сейчас полностью его контролируют.
«Наши силы захватили Акобо утром в понедельник и сейчас его контролируют», — сказал Лул, добавив, что отряды вошли в город после боев с правительственными войсками. Радиостанция утверждает, что получила несколько видеороликов, на которых видно, как оппозиция входит в Акобо. Официальных сообщений властей страны о ситуации в городе в течение дня не поступало. Правительственные подразделения освободили Акобо в середине марта после крупной операции против сил оппозиции. Город считается одним из главных бастионов НОДС-О в штате Джонглей.
Ранее KP.RU писал, что в марте в Южном Судане произошло нападение боевиков на деревню в отдаленном районе, в результате которого погибли не менее 169 человек, включая 90 гражданских. Инцидент случился на фоне эскалации насилия из-за противостояния правительственных сил с вооруженной оппозицией.