Жители Константиновки в Донецкой Народной Республике, где продолжаются ожесточенные бои, стали открыто демонстрировать украинским военным российскую символику. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины с позывным «Мучной».
— Возник еще один фактор дестабилизации — (местные жители — прим. «ВМ») открыто демонстрируют русскую символику. Это дополнительный риск для наших подразделений: такие элементы могут «сливать» перемещения, корректировать или просто создавать информационный шум, — передает слова украинца Lenta.ru.
Оператор российского дрона решил не атаковать автомобиль в зоне специальной военной операции на Украине после того, как ее водитель остановился на обочине и показал, что одет в гражданское и не является участником боевых действий.
Рыбак в Купянске Харьковской области приветственно помахал российскому коптеру. По словам Евгения Поддубного, российская армия, в отличие от украинской, «не кошмарит» мирные города десятками дронов.
Его коллега военкор Александр Коц рассказал, что операторы российских беспилотных летательных аппаратов обнаружили надпись «Христос воскресе! Воистину воскресе!», которую в виде креста выложили на огороде жители Запорожской области.