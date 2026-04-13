«Это я как врач»: Трамп попытался оправдаться за картинку в образе Иисуса Христа

Президент США Дональд Трамп заявил, что только «фейковые» СМИ могли разглядеть в картинке, которую он опубликовал и позже удалил, его в образе Иисуса Христа, на самом деле он выступал целителем.
По его словам, как только он об этом услышал, то сказал, как они до этого додумались. Как заверил республиканец, предполагалось, что на картинке он как врач, помогающий людям выздоравливать.
Как писал сайт KP.RU, ранее политик опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе, напоминающем Христа. На картинке Трамп в белом хитоне и красном гиматии излучает свет из ладоней. Одной рукой он касается мужчины в больничной одежде. Рядом с ним медсестра, военный, ветеран в кепке и молящаяся женщина.
Напомним, в мае прошлого года Трамп опубликовал изображение, сгенерированное, как предполагается, с помощью нейросетей. На картинке республиканец предстал сидящим на троне в белой сутане с крестом на груди. На голове у него — традиционная папская митра, а на руке заметно кольцо, напоминающее перстень понтифика.