В Ростовской области впервые оштрафовали аптеку за препятствование проверке

В Ростовской области зафиксирован первый в практике местного управления Росздравнадзора случай судебного наказания аптеки за создание помех инспекторам. Мировой суд назначил организации административный штраф в размере 20 тысяч рублей за действия, которые расцениваются как воспрепятствование законной деятельности контролирующего органа.
Основанием для разбирательства стал отказ руководства фармацевтического учреждения предоставить сотрудникам территориального органа Росздравнадзора необходимую документацию в рамках выездного контрольного мероприятия. В связи с данным инцидентом в отношении юридического лица был составлен административный протокол по части 2 статьи 19.4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал аптеку виновной в совершенном правонарушении.
В ведомстве подчеркнули, что это первый случай применения подобных санкций в регионе. Кроме того, представители надзорного органа обратили внимание на тот факт, что именно данная аптека ранее неоднократно фигурировала в жалобах людей, поступавших через социальные сети.
