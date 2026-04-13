Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артем Дзюба после поражения от «Динамо» предположил, что его команду прокляли

Футболист Артем Дзюба, нападающий тольяттинского клуба «Акрон», прокомментировал поражение от московского «Динамо». По его словам, его команда «просто проклята».

— Без комментариев. Мы проклятые просто, — приводит слова Дзюбы портал Rusfootball.info.

Матч между «Акроном» и «Динамо» состоялся 13 апреля. Уже в первом тайме московская команда забила два мяча: отличились Муми Нгамалё на 20-й минуте и Артур Гомес на 33-й. При этом тольяттинцы под конец первой половины смогли отбить только одно очко — сократить разрыв на 42-й минуте помог Стефан Лончар.

К концу второго тайма «Акрон» сравнял счет (Жилсон Тавареш Беншимол на 88-й минуте), но в самом конце дополнительного времени, на 95-й минуте, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил третий гол в ворота оппонентов и вывел московскую команду вперед. В итоге матч закончился со счетом 3:2.

На прошлой неделе футболисты ЦСКА в полуфинале Кубка России «Пути регионов» одержали выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2 (2:0). Встреча проходила в Самаре.

