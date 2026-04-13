Артем Дзюба после поражения от «Динамо» предположил, что его команду прокляли

— Без комментариев. Мы проклятые просто, — приводит слова Дзюбы портал Rusfootball.info.
Матч между «Акроном» и «Динамо» состоялся 13 апреля. Уже в первом тайме московская команда забила два мяча: отличились Муми Нгамалё на 20-й минуте и Артур Гомес на 33-й. При этом тольяттинцы под конец первой половины смогли отбить только одно очко — сократить разрыв на 42-й минуте помог Стефан Лончар.
К концу второго тайма «Акрон» сравнял счет (Жилсон Тавареш Беншимол на 88-й минуте), но в самом конце дополнительного времени, на 95-й минуте, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил третий гол в ворота оппонентов и вывел московскую команду вперед. В итоге матч закончился со счетом 3:2.
На прошлой неделе футболисты ЦСКА в полуфинале Кубка России «Пути регионов» одержали выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2 (2:0). Встреча проходила в Самаре.