Актер Александр Петров собрался продавать Ярмольника за деньги

В Москве прошла кинопремьера, куда приехало большое количество звездных гостей. На красной дорожке появился и исполнитель главной роли Александр Петров. Артист приехал со своей женой Викторией, которая как известно, в прошлом году родила сына. Мальчику несколько дней назад исполнился год. Маленького Федора Александр и Виктория оставили дома, родителей Саши в кинотеатре тоже замечено не было.

На красной дорожке супруги позировали, выглядели весьма влюбленными, обнимались и даже целовались.

Светские журналисты попытались пообщаться с Петровым хотя бы о первом дне рождения сына, но он отказался.

Зато во время представления фильма «Коммерсант» Александр сказал несколько слов на сцене, которые теперь с улыбкой обсуждают гости.

«Я очень люблю свою семью, свою жену, — сообщил актёр, вспомнив, что в кинозале присутствуют и старшие товарищи по кинематографу. — Здесь есть Леонид Ярмольник. Если что, не откажет в фотографии. Я договорюсь за определённую плату».

Вскоре Петров заметил и ещё одного «старшего товарища».

«В зале Сергей Бурунов, мой талисман. Значит, все будет хорошо», — резюмировал артист.