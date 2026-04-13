Выручка ЦСКА за год выросла на 37% и достигла почти 10 млрд рублей

Футбольный клуб ЦСКА по итогам 2025 года выручил 9,9 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 654 млн рублей, увеличившись на 180% по сравнению с 2024 годом. Как выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile, это рекордные показатели для армейцев.
АО «ПФК ЦСКА» зарегистрировано в 1994 году, генеральным директором является Роман Бабаев. Клуб ведет свою историю от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), основанной в 1911 году. ЦСКА — один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола: шестикратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России. Также армейцы стали первым российским и первым постсоветским клубом, выигравшим европейский клубный турнир — Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.
Ранее бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил шансы «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России, где красно-белые встретятся с ЦСКА 6 мая. По его словам, у «Спартака» большие шансы, так как команда обрела уверенность, хорошо играет в атаке, и сейчас явного фаворита в матче нет.