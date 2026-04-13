«Торпедо» оказалось на грани вылета из плей-офф КХЛ

13 апреля в «Нагорном» нижегородцы и магнитогорцы завершили свою третью игру ¼ финала со счётом 2:4. В Челябинской области «Металлург» одержал две победы — 4:3 и 4:1.
В понедельник впервые после 25 марта сыграл экс-капитан «Торпедо» Алексей Кручинин, пропустивший пять матчей. Именно он открыл счёт на 15-й минуте, подставив клюшку под бросок Игоря Гераськина. Вторым ассистентом стал Михаил Науменков, для которого этот матч стал 750-м в Континентальной хоккейной лиге. Ранее при нашей игре в меньшинстве не использовали свои шансы Владимир Ткачёв и Никита Шавин.
На 24-й минуте нижегородцы позволили бросить с близкого расстояния форварду Андрею Козлову, который за предыдущие семь матчей плей-офф не набрал ни одного очка, — 1:1. А через три минуты волжане оказались уже в роли догоняющих. Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис, получив длинный пас от шведского защитника Робина Пресса, оставил не у дел и Сергея Бойкова, и вратаря Дениса Костина. Чуть позже уральцы выстрелили дуплетом (31.46, 32.26). Шайбы забросили серебряный призёр Олимпиады-2022 в составе сборной России Артём Минулин (игрок обороны) и Руслан Исхаков (игрок атаки). До перерыва наши хоккеисты могли сократить разрыв, в целом же было понятно, что «металлурги», с их высоким классом, не дадут нам спасти этот матч.
В заключительной трети гости, действуя по счёту, спокойно довели игру до победы. Василий Атанасов забил последний гол за 5 секунд до финальной сирены (помогли Роберт Нарделла и Амир Гараев). Соотношение бросков в створ — 23:20 в пользу нижегородцев (5:7, 5:9, 13:4).
Приводим состав хозяев площадки: Костин (Шугаев, 32.26, вышел при счёте 1:4); Сизов (А) — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Науменков, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Силаев, Гераськин — Кручинин — Гараев; Бойков, Соколов — Белевич — Шавин, Муханов.
В столице Приволжья команды сойдутся ещё 15-го числа. Этот поединок в серии до четырёх выигрышей может стать последним.