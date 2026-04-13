«Торпедо» оказалось на грани вылета из плей-офф КХЛ

На 24-й минуте нижегородцы позволили бросить с близкого расстояния форварду Андрею Козлову, который за предыдущие семь матчей плей-офф не набрал ни одного очка, — 1:1. А через три минуты волжане оказались уже в роли догоняющих. Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис, получив длинный пас от шведского защитника Робина Пресса, оставил не у дел и Сергея Бойкова, и вратаря Дениса Костина. Чуть позже уральцы выстрелили дуплетом (31.46, 32.26). Шайбы забросили серебряный призёр Олимпиады-2022 в составе сборной России Артём Минулин (игрок обороны) и Руслан Исхаков (игрок атаки). До перерыва наши хоккеисты могли сократить разрыв, в целом же было понятно, что «металлурги», с их высоким классом, не дадут нам спасти этот матч.