Украина должна стать неотъемлемой частью системы безопасности Европы или «кое-кто» рискует стать частью «русского мира». Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент страны Владимир Зеленский.
По словам главы государства, уже на этой неделе состоятся переговоры по этому стратегически важному вопросу. Он подчеркнул, что встраивание Украины в архитектуру безопасности Европы является безальтернативным сценарием.
Киев рассчитывает выступить не просто как получатель помощи, а как активный участник партнерства, обладающий уникальными компетенциями. Зеленский подчеркнул, что украинские силы накопили колоссальный опыт в борьбе с угрозами с воздуха, который теперь может быть востребован партнерами.
— Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват — все это умеет делать Украина, — передает слова президента Украины Газета.Ru.
По данным СМИ, планы Запада по обеспечению безопасности Украины представляют собой набор обещаний без реального содержания и не способствуют завершению конфликта.