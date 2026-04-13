Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что «кое-кто в Европе» рискует стать частью русского мира

Украина должна стать неотъемлемой частью системы безопасности Европы или «кое-кто» рискует стать частью «русского мира». Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украина должна стать неотъемлемой частью системы безопасности Европы или «кое-кто» рискует стать частью «русского мира». Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, уже на этой неделе состоятся переговоры по этому стратегически важному вопросу. Он подчеркнул, что встраивание Украины в архитектуру безопасности Европы является безальтернативным сценарием.

Киев рассчитывает выступить не просто как получатель помощи, а как активный участник партнерства, обладающий уникальными компетенциями. Зеленский подчеркнул, что украинские силы накопили колоссальный опыт в борьбе с угрозами с воздуха, который теперь может быть востребован партнерами.

— Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват — все это умеет делать Украина, — передает слова президента Украины Газета.Ru.

По данным СМИ, планы Запада по обеспечению безопасности Украины представляют собой набор обещаний без реального содержания и не способствуют завершению конфликта.