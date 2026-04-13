Глава МИД Ирана Арагчи обсудил с Лавровым переговоры с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он проинформировал российскую сторону о переговорах с США в Исламабаде. Об этом сообщил МИД Исламской республики.
В ведомстве подчеркнули, что министры обсудили последние региональные события и ход консультаций между делегациями Тегерана и Вашингтона в столице Пакистана.
Как писал сайт KP.RU, 13 апреля глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы, которые были сосредоточены вокруг усилий стран по прекращению войны в зоне Персидского залива.
Ранее Арагчи отметил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не был заключен из-за действий американской стороны. Дипломат указал, что когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, Тегеран столкнулся с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью Штатов.