Худший первый тайм за 20 лет: воронежский «Факел» припечатала столичная «Родина»

Такого унижения в первом тайме воронежские любители футбола не испытывали 20 лет без четырех месяцев. 6 сентября 2006 года на ныне снесенном Центральном стадионе профсоюзов «Факел» пропустил три гола к исходу 25 минуты от свердловского «Урала». Во втором тайме гости забили еще парочку, обеспечив итоговые 5:0. Тот сезон «огнеопасные» завершили в зоне вылета, и покинув первый дивизион, лишились профессионального статуса. То есть все было вполне ожидаемо и логично.