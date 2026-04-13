Худший первый тайм за 20 лет: воронежский «Факел» припечатала столичная «Родина»

Такого унижения в первом тайме воронежские любители футбола не испытывали 20 лет без четырех месяцев. 6 сентября 2006 года на ныне снесенном Центральном стадионе профсоюзов «Факел» пропустил три гола к исходу 25 минуты от свердловского «Урала». Во втором тайме гости забили еще парочку, обеспечив итоговые 5:0. Тот сезон «огнеопасные» завершили в зоне вылета, и покинув первый дивизион, лишились профессионального статуса. То есть все было вполне ожидаемо и логично.
Но 13 апреля подопечные Олега Василенко выдали без сомнения худший матч в сезоне. А первый тайм стал настоящей катастрофой — уже к исходу 27-й минуте «Родина» вела 3:0. Тренерский штаб хозяев попытался реанимировать игру, убрав в перерыве с поля капитана Равиля Нетфуллина и Ильнура Альшина. Но прыти хватило лишь на гол престижа. На 85-й минуте 15-й гол в турнире забил албанский легионер «Факела» Белайди Пуси. Итог — 3:1 в пользу москвичей.
Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, хозяева все равно остались главным претендентом на повышение в классе. За шесть туров до финиша воронежцы с 59 очками находятся на расстоянии девяти баллов от РПЛ. Причем, для повышения в классе им может понадобиться и того меньше. «Урал» не даст соврать.
«Родина» после сегодняшнего триумфа закрепилась на втором месте с 55 очками. Теперь «Факел» отправится в Ростовскую область на встречу с «Чайкой». Матч состоится 18 апреля. Начало в 17:00.