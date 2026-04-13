Проклятое место: на Левитана у одного и того же дома снова сбили ребёнка

С момента предыдущего ДТП прошло ровно 3 месяца.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Левитана в районе дома № 60 под колёса Toyota попала девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в понедельник, 13 апреля.

ДТП произошло примерно в 17:20. По предварительной информации, ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. Школьница получила травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ровно три месяца назад, 12 января, на этом же самом месте сбили 7-летнего мальчика. «Клопс» после аварии предупреждал, что подобные случаи на этом участке дороги будут повторяться.