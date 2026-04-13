В Москве полиция задержала блогершу, которая сделала кальян на куличе

В Москве сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД в мессенджере МАХ. Речь идет о блогерше, которая сделала кальян на куличе.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизма УВД по Центральному округу г. Москвы задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в Интернете был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу.
Отмечалось, что собранные полицией материалы и задержанная переданы в следственные органы. В отношении девушки заведено дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Как писал сайт KP.RU, в соцсетях осудили поступок 27-летней блогерши по имении Ксения. Девушка сделала кальян на куличе и выставила в соцсети видео с подписью «Даже Христос от такого воскрес» в день Светлой Пасхи. По факту оскорбления религиозных чувств верующих возбудили уголовное дело.