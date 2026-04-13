Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве полиция задержала блогершу, которая сделала кальян на куличе

Уроженку Саранска подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД в мессенджере МАХ. Речь идет о блогерше, которая сделала кальян на куличе.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизма УВД по Центральному округу г. Москвы задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Интернете был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу.

Отмечалось, что собранные полицией материалы и задержанная переданы в следственные органы. В отношении девушки заведено дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Как писал сайт KP.RU, в соцсетях осудили поступок 27-летней блогерши по имении Ксения. Девушка сделала кальян на куличе и выставила в соцсети видео с подписью «Даже Христос от такого воскрес» в день Светлой Пасхи. По факту оскорбления религиозных чувств верующих возбудили уголовное дело.