«Радиостанция Судного дня» выпустила четыре сообщения после выборов в Венгрии

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня» или «жужжалкой», передала сразу четыре новых сообщения после парламентских выборов в Венгрии. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность частоты.
Первое сообщение вышло в эфир в 12:25 по Москве. Это было слово «люсоштоф». Затем, в 14:12, УВБ-76 передала слово «ассамблея».
Спустя два часа затишья, в 16:02, прозвучало слово «китайский», а в 17:30 — «ершистый».
6 апреля УВБ-76 вышла в эфир с тремя новыми сообщениями. Около 11:40 по московскому времени прозвучало слово «блудонатр», в 15:54 — «пополнение», а в 17:29 — «возрастание». Эти шифровки также содержали наборы букв и цифр.
12 марта УВБ-76 проявила сильную активность и выпустила сразу 16 новых сообщений за день.
Почему «жужжалка» проявила такую активность — неизвестно, однако это не рекордное количество передач. 12 февраля частота достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи» объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».