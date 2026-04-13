Психиатр Литков рассказал, поможет ли огород справиться с депрессией

Работа на даче действительно способна снижать тревожность и улучшать эмоциональный фон благодаря физической активности, свежему воздуху и смене обстановки, однако при клинической депрессии одного отдыха на природе недостаточно и требуется профессиональная помощь. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Сергей Литков.
По словам врача, работа на земле дает ощущение контроля и видимого результата, а переключение на простые повторяющиеся задачи служит естественной формой психической разгрузки.
Литков подчеркнул, что дача не является универсальным средством, и при завышенных ожиданиях, физическом переутомлении или семейных конфликтах напряжение может только усилиться. Специалист также предупредил, что употребление алкоголя на даче сводит на нет возможный положительный эффект и в долгосрочной перспективе лишь усугубляет тревожность. Ключевым фактором врач назвал формат взаимодействия с дачей, и если она воспринимается как возможность восстановиться и снизить темп, то становится полезным дополнительным ресурсом.
