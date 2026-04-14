Учителей освободят от тестов: что стоит за реформой

Система аттестации педагогов в Казахстане готовится к одному из самых заметных обновлений за последние годы.

Министерство просвещения пересматривает подход к оценке труда учителей

Министерство просвещения Казахстана пересматривает подход к оценке труда учителей, делая ставку на реальные результаты работы в классе, а не на формальные тесты. Это важное изменение, которое может повлиять на многих педагогов и учеников.

Основные изменения

  1. Тесты уходят в прошлое:

    • Полная отмена тестирования для действующих педагогов с опытом работы не менее двух лет.

    • Оценка будет строиться на реальных результатах работы, а не на экзаменах.

    • Повторная сдача ОЗП (оценки знаний педагогов) полностью отменяется.

  2. Тестирование сохраняется для:

    • Молодых специалистов, только пришедших в школу.

    • Педагогов, возвращающихся в профессию после перерыва.

    • Управленцев и методистов.

  3. Новая модель оценки:

    • Вместо тестов — практика и портфолио.

    • При аттестации будут учитываться:

      • Достижения учеников.

      • Качество проведения уроков.

      • Воспитательная работа.

      • Профессиональные результаты самого педагога.

    • Портфолио станет ключевым документом при оценке.

    • Требование предоставлять авторские программы и учебно-методические материалы убирается, что направлено на снижение бюрократии.

Почему это важно

Реформа меняет философию оценки:

  • Было: проверка знаний через тесты, часто формальная.

  • Становится: оценка реальной эффективности учителя в классе.

Цель реформы — сделать систему:

  • Более справедливой.

  • Более прозрачной.

  • Менее затратной (в том числе финансово для педагогов).

Что будет с теми, кто не сдал ОЗП

Для учителей, не набравших проходной балл, предусмотрен мягкий переход:

  • Текущие категории и надбавки сохраняются полностью.

  • Аттестация переносится на 2026−2027 учебный год.

  • Проходить её они будут по новым правилам — без тестов.

  • Деньги, потраченные на повторную сдачу ОЗП, обещают вернуть.

Когда всё это заработает

Полноценный запуск новой системы запланирован на 2027 год. До этого времени будет действовать переходный период:

  • Часть педагогов продолжит аттестацию по старым правилам.

  • Параллельно будут внедряться новые подходы.

  • Сами правила сейчас ещё разрабатываются.

Что это значит для учителей

  • Система становится ближе к реальности школы.

  • Учителям больше не придётся:

    • Готовиться к тестам ради галочки.

    • Тратить деньги на пересдачи.

    • Собирать формальные документы, не влияющие на качество работы.

  • Придётся:

    • Системно фиксировать свои результаты.

    • Работать на долгосрочный эффект — успех учеников и качество обучения.

Вопрос доверия

Реформа поднимает важный вопрос: готова ли система доверять учителю больше, чем тесту? Ответ на него станет понятен в ближайшие годы, когда новая модель начнёт работать в полную силу.

Пока ясно одно: аттестация педагогов в Казахстане перестаёт быть экзаменом и постепенно превращается в оценку реального профессионализма.