Учителей освободят от тестов: что стоит за реформой

Министерство просвещения пересматривает подход к оценке труда учителей
Министерство просвещения Казахстана пересматривает подход к оценке труда учителей, делая ставку на реальные результаты работы в классе, а не на формальные тесты. Это важное изменение, которое может повлиять на многих педагогов и учеников.
Основные изменения
Тесты уходят в прошлое:
Полная отмена тестирования для действующих педагогов с опытом работы не менее двух лет.
Оценка будет строиться на реальных результатах работы, а не на экзаменах.
Повторная сдача ОЗП (оценки знаний педагогов) полностью отменяется.
Тестирование сохраняется для:
Молодых специалистов, только пришедших в школу.
Педагогов, возвращающихся в профессию после перерыва.
Управленцев и методистов.
Новая модель оценки:
Вместо тестов — практика и портфолио.
При аттестации будут учитываться:
Достижения учеников.
Качество проведения уроков.
Воспитательная работа.
Профессиональные результаты самого педагога.
Портфолио станет ключевым документом при оценке.
Требование предоставлять авторские программы и учебно-методические материалы убирается, что направлено на снижение бюрократии.
Почему это важно
Реформа меняет философию оценки:
Было: проверка знаний через тесты, часто формальная.
Становится: оценка реальной эффективности учителя в классе.
Цель реформы — сделать систему:
Более справедливой.
Более прозрачной.
Менее затратной (в том числе финансово для педагогов).
Что будет с теми, кто не сдал ОЗП
Для учителей, не набравших проходной балл, предусмотрен мягкий переход:
Текущие категории и надбавки сохраняются полностью.
Аттестация переносится на 2026−2027 учебный год.
Проходить её они будут по новым правилам — без тестов.
Деньги, потраченные на повторную сдачу ОЗП, обещают вернуть.
Когда всё это заработает
Полноценный запуск новой системы запланирован на 2027 год. До этого времени будет действовать переходный период:
Часть педагогов продолжит аттестацию по старым правилам.
Параллельно будут внедряться новые подходы.
Сами правила сейчас ещё разрабатываются.
Что это значит для учителей
Система становится ближе к реальности школы.
Учителям больше не придётся:
Готовиться к тестам ради галочки.
Тратить деньги на пересдачи.
Собирать формальные документы, не влияющие на качество работы.
Придётся:
Системно фиксировать свои результаты.
Работать на долгосрочный эффект — успех учеников и качество обучения.
Вопрос доверия
Реформа поднимает важный вопрос: готова ли система доверять учителю больше, чем тесту? Ответ на него станет понятен в ближайшие годы, когда новая модель начнёт работать в полную силу.
Пока ясно одно: аттестация педагогов в Казахстане перестаёт быть экзаменом и постепенно превращается в оценку реального профессионализма.