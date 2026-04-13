С начала года волгоградские доноры сдали больше 5 тысяч литров крови

За первый квартал текущего года в регионе доноры больше 10 тысяч раз совершали привычные для них манипуляции, что позволило медикам собрать и переработать около пяти тысяч литров крови, подсчитали в администрации Волгоградской области.
Цельная кровь или ее компоненты после необходимой обработки направляются в медучреждения региона для помощи пациентам. При этом, доноров принимают не только на стационарных станциях переливания. Так, мобильный комплекс «Донор» с начала года успел побывать в Жирновском и Котовском районе. Бригада комплекса приняла 40 человек и заготовила 18 литров крови. А за прошлый год специалисты передвижной станции посетили 15 районов региона и собрали больше 217 литров крови, приняв почти 600 человек.
В областном комитете здравоохранения отмечают ежегодный прирост желающих стать донорами. А для тех, кто помогает согражданам таким образом регулярно, предусмотрен нагрудный знак «Почетный донор». Это звание носят уже 12,5 тысяч волгоградцев.
С начала 2026 года такого звания удостоились 98 человек, в том числе и спасатель главка МЧС, о котором недавно рассказывал «АиФ-Волгоград».