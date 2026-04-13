С начала года волгоградские доноры сдали больше 5 тысяч литров крови

Цельная кровь или ее компоненты после необходимой обработки направляются в медучреждения региона для помощи пациентам. При этом, доноров принимают не только на стационарных станциях переливания. Так, мобильный комплекс «Донор» с начала года успел побывать в Жирновском и Котовском районе. Бригада комплекса приняла 40 человек и заготовила 18 литров крови. А за прошлый год специалисты передвижной станции посетили 15 районов региона и собрали больше 217 литров крови, приняв почти 600 человек.