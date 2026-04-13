Азизи: Второй раунд переговоров Ирана и США намечен на 16 апреля

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Второй раунд прямых переговоров между делегациями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет также в Исламабаде. Об этом сообщил журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.

«Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг», — написал он в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, Тегеран столкнулся с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью США. По словам министра, иранская сторона вела переговоры добросовестно и направила в столицу Пакистана Исламабад делегацию высочайшего за последние 47 лет уровня.

Напомним, 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Ираном и США. Делегацию Исламской республики возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше