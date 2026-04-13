Азизи: Второй раунд переговоров Ирана и США намечен на 16 апреля

«Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг», — написал он в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, Тегеран столкнулся с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью США. По словам министра, иранская сторона вела переговоры добросовестно и направила в столицу Пакистана Исламабад делегацию высочайшего за последние 47 лет уровня.
Напомним, 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Ираном и США. Делегацию Исламской республики возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.