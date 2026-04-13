В центре Ростова ввели ограничения на парковку из-за киносъемок

С 13 по 24 апреля жителям и гостям Ростова следует быть внимательнее при выборе места для остановки и стоянки в центральной части донской столицы. В городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения предупредили о временных неудобствах, связанных с проведением съемок художественного фильма.
Для обеспечения работы кинематографистов на нескольких улицах будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта по обеим сторонам проезжей части. Ограничения будут вводиться поэтапно в разное время суток.
График и адреса ограничений:
13 апреля (с 11:30 до 18:00): Нельзя будет оставить машину на участке от переулка Крыловского, 23/10 до улицы Станиславского, 107/19, а также возле дома № 105 на улице Станиславского.
16 апреля с 15:45 до 23:00 ограничения коснутся проспекта Чехова, 18 и прилегающих территорий: от дома № 7/132 по проспекту до улицы Седова, 21, а также от проспекта Чехова, 6−8 до улицы Красных Зорь, 10.
17 апреля с 11:00 до 23:59 парковка будет запрещена на участках улицы Ульяновской (от дома № 15 до № 25) и улицы Тургеневской (от дома № 36/18 до № 44).
19 апреля запланировано три временных промежутка:
— С 04:00 до 09:30 — на Большой Садовой от дома № 36 до дома № 42;
— С 10:00 до 11:00 — на парковке за Стелой на Театральной площади;
— С 13:00 до 16:00 — на улице Станиславского от дома № 52 до дома № 54.
20 апреля с 10:30 до 22:30 запрет будет действовать сразу на нескольких локациях: от Большой Садовой, 188А до Театрального проспекта, 47, возле дома № 2 на Театральной площади и на парковке за Стелой, в районе пересечения Чувашского и Грибоедовского переулков (район дома № 6), а также вблизи Портовой улицы от дома № 539 до № 519 и от дома № 539 до Казачьего переулка, 44А.
22 апреля с 12:00 до 23:59 оставить автомобиль не получится в переулке Семашко от дома № 54 до № 48Е, а также на противоположной стороне от дома № 51 до № 49.
23 апреля с 11:00 до 23:00 ограничение вновь затронет переулок Семашко от дома № 54 до № 48Е.
24 апреля с 10:00 до 23:59 запрет будет продлен на том же отрезке переулка Семашко, а также добавится участок улицы Седова от дома № 5 до дома № 9.
