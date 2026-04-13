«Стало невыносимым»: Сергей Рост назвал причину закрытия «Осторожно, модерн!»

Популярное в 1990-х и 2000-х годах юмористическое шоу «Осторожно, модерн!» прекратило свое существование из-за личных амбиций актера Дмитрия Нагиева. Об этом заявил его коллега по сцене Сергей Рост.
Он рассказал, что причиной разлада стало нежелание артиста делить успех с партнером по кадру. Рост отметил, что Нагиев опасался утратить популярность на его фоне, из-за чего начал дистанцироваться и провоцировать открытые конфликты.
— Я долго терпел ради съемочной группы и контрактов на будущее. Пытался переводить всё в шутку, но однажды это стало невыносимым. Я по-своему смотрю на жизнь. На то, что хорошо, что плохо. Он по-своему. Я считаю, что это подлость, а он считает, что это нормально, — передает слова Роста Газета.Ru.
Культовый телепроект «Осторожно, модерн!», созданный при участии сценаристов Андрея Балашова и Анны Пармас, выходил в эфир с 1996 по 2004 год, не считая повторных показов.
Сам Нагиев недавно признался, что вырос в нищете. Во время службы в армии он принял решение поступать в театральный институт. Однако артист столкнулся с жесточайшим отбором — на одно место претендовали 255 человек.