Вечерний @Калининград: беседа с политологом, кирха для фотосессий и СНТ

Калининградские овощеводы с февраля 2026 года возобновили производство тепличных овощей. Первые партии огурцов уже появились в торговых сетях области. Причём, их стоимость меньше на 6%, чем в 2025 году. Об этом говорится в ответе минсельхоха на информационный запрос «Нового Калининграда» о ценообразовании на овощи, направленный после открытия в Гвардейском районе ещё одного тепличного комплекса.