Звезда «Джона Уика» Руби Роуз обвинила Кэти Пэрри в сексуализированном насилии*

Австралийская актриса Руби Роуз в социальной сети Threads* обвинила поп-звезду Кэти Перри в сексуализированном насилии**. Она рассказала, что это якобы произошло около 20 лет назад в одном из ночных клубов Мельбурна.
По словам Роуз, которой тогда было 20 лет, Перри подошла к ней, когда та сидела на коленях у близкого друга, и совершила действия сексуального характера, от которых актрису в буквальном смысле стошнило. Все эти годы артистка хранила молчание, опасаясь, что ей никто не поверит.
— Мне потребовалось почти 20 лет, чтобы решиться рассказать об этом публично. Это демонстрирует, насколько глубокие травмы оставляет сексуализированное насилие*, — поделилась артистка.
После того как Роуз нарушила молчание, ей начали поступать сообщения от других пострадавших женщин. Актриса поблагодарила всех, кто нашел в себе силы поддержать ее и поделиться своими историями. На данный момент Перри ситуацию не прокомментировала.
Руби Роуз известна по таким проектам, как «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Флэш», «Стрела», «Черная материя», «Супергерл», «Бэтвумен».
Американский скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, в котором обвинил в домогательствах голливудского актера и музыканта Уилла Смита.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.