Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался еще один пострадавший при взрыве на складе во Владикавказе

Еще один пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе скончался, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник: РБК

Еще один пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе скончался, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, врачи клинической больницы скорой помощи и специалисты федерального ожогового центра оказывали пациенту помощь, проводились консультации, однако пострадавший скончался из-за тяжести травм — ожоги составляли около 90% тела.

Меняйло выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Взрыв на складе пиротехники на улице Партизанской произошел 10 апреля. После него начался пожар и частично обрушилось здание: площадь горения составила около 750 кв. м, обрушения — около 800 кв. м. Пострадали не менее 14 человек, ранее сообщалось о двух погибших. Их тела извлекли из-под завалов.

По информации экстренных служб, одной из версий произошедшего рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем. Двумя днями ранее подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий на складских помещениях, где произошел взрыв, задержали.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше