Скончался еще один пострадавший при взрыве на складе во Владикавказе

Еще один пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе скончался, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, врачи клинической больницы скорой помощи и специалисты федерального ожогового центра оказывали пациенту помощь, проводились консультации, однако пострадавший скончался из-за тяжести травм — ожоги составляли около 90% тела.
Меняйло выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Взрыв на складе пиротехники на улице Партизанской произошел 10 апреля. После него начался пожар и частично обрушилось здание: площадь горения составила около 750 кв. м, обрушения — около 800 кв. м. Пострадали не менее 14 человек, ранее сообщалось о двух погибших. Их тела извлекли из-под завалов.
По информации экстренных служб, одной из версий произошедшего рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем. Двумя днями ранее подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий на складских помещениях, где произошел взрыв, задержали.
