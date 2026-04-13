РАН: Около 40 тысяч астероидов приближаются к Земле

Сейчас приблизительно 40 тысяч астероидов сближаются с Землей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Железнов.
В общей сложности ученые открыли в Солнечной системе более миллиона астероидов. Из них большая часть находится в Поясе астероидов — области между орбитами Марса и Юпитера.
— Есть группировка астероидов, которые называют «астероиды, сближающиеся с Землей». И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день, — пояснил Железнов.
Ученые предупредил, что в этой «группировке» есть и объекты, которые могут быть потенциально опасны. Такие астероиды будут сближаться на расстояние менее 7,5 миллиона километров от нашей планеты.
Потенциально опасных астероидов крупнее одного километра насчитывается 154, передает РИА Новости.
Еще один космический объект, к которому приковано внимание астрономов — комета 3I/ATLAS, которая вторглась в Солнечную систему в прошлом году и, по мнению многих, имеет искусственное происхождение. Оказалось, что 3I/ATLAS старше всей Солнечной системы.