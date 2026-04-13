В Калининграде прошел чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг», по итогам которого местный спортсмен завоевал серебряную медаль и вошел в состав национальной сборной. Соревнования собрали 93 сильнейших спортсмена из 20 регионов страны.
Участникам предложили пройти серию сложных трасс, каждая из которых требовала не только физической подготовки, но и высокой концентрации, точного расчета движений и умения быстро адаптироваться к нестандартным элементам маршрута. Боулдеринг предполагает прохождение коротких, но технически насыщенных трасс без использования страховочной веревки, поэтому каждая ошибка могла стоить результата. Спортсменам необходимо было за ограниченное время решить «задачу» на стене, где важны баланс, сила хвата и координация.
Калининградец Егор Дулуб показал стабильный и уверенный результат на протяжении всех этапов соревнований. По итогам выступлений он набрал 69,4 балла и занял второе место, уступив победителю — москвичу Николаю Яриловцу — всего 0,1 балла. Третье место занял спортсмен из Санкт-Петербурга Владислав Шуневич. По итогам чемпионата все призеры получили право войти в состав сборной России для участия в международных стартах, включая этапы европейской и мировой серий.
