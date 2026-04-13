Спикер парламента Словении намерен провести референдум о выходе страны из НАТО

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович намерен организовать референдум по вопросу о выходе страны из состава Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью RTV Slovenija. Политик при этом подчеркнул, что у него нет пророссийских взглядов, а только прословенские.