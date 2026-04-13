Спикер парламента Словении намерен провести референдум о выходе страны из НАТО

Стеванович заявил, что Любляна должна проводить самостоятельную политику и не ввязываться в чужие конфликты.

Источник: Комсомольская правда

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович намерен организовать референдум по вопросу о выходе страны из состава Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью RTV Slovenija. Политик при этом подчеркнул, что у него нет пророссийских взглядов, а только прословенские.

«Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы», — сказал Стеванович.

Он добавил, что сотрудничество с великими державами не должно означать подчинения, но при этом обязано вестись исключительно в интересах республики. Стеванович заявил, что намерен организовать референдум по вопросу о выходе Словении из НАТО. «И мы этот референдум проведем», — подчеркнул спикер парламента.

Ранее Стеванович заявлял о намерении посетить Москву уже в ближайшем будущем для налаживания связей, несмотря на «стену между Западом и Востоком». Кроме того, он призывал Словению начать переговоры о закупках нефти и газа в России на фоне энергокризиса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше