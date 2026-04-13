Вредная привычка стала причиной трагедии в Волгограде

Сообщение о возгорании жилого здания на улице Нижнедонской поступило в экстренные службы после рабочего дня. К месту происшествия были направлены огнеборцы. Они оперативно ликвидировали пламя на площади около 64 квадратных метров. При разборе завалов было обнаружено тело женщины. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.