Вредная привычка стала причиной трагедии в Волгограде

В областном центре в пожаре частного дома вечером понедельника погибла женщина, сообщает главк МЧС в Волгоградской области.
Сообщение о возгорании жилого здания на улице Нижнедонской поступило в экстренные службы после рабочего дня. К месту происшествия были направлены огнеборцы. Они оперативно ликвидировали пламя на площади около 64 квадратных метров. При разборе завалов было обнаружено тело женщины. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что около пяти часов утра в Иловлинском районе пожар унес жизни семейной пары, но их детям удалось спастись.