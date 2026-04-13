80 библиотек Нижнего Новгорода примут участие в ежегодной акции «Библионочь»

Почти 80 городских библиотек присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» 18 апреля. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
Гостей ждут мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений, элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца, кукольные и театральные спектакли, лекции и экскурсии, а также фотосессии в национальных костюмах, показ мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России.
В этом году Всероссийская акция пройдет под девизом «Единство народов — сила России!». Эта тема особенно близка многонациональному Нижнему Новгороду. На его территории проживает более 115 различных национальностей.
Подробнее со всеми участниками акции и основными событиями можно ознакомиться на сайте акции, а также в официальных сообществах библиотек.
Ранее сообщалось, что 18 апреля в Нижнем Новгороде пройдет «Тотальный диктант».
