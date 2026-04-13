Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80 библиотек Нижнего Новгорода примут участие в ежегодной акции «Библионочь»

Она пройдет под девизом «Единство народов — сила России!».

Источник: Время

Почти 80 городских библиотек присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» 18 апреля. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

Гостей ждут мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений, элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца, кукольные и театральные спектакли, лекции и экскурсии, а также фотосессии в национальных костюмах, показ мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России.

В этом году Всероссийская акция пройдет под девизом «Единство народов — сила России!». Эта тема особенно близка многонациональному Нижнему Новгороду. На его территории проживает более 115 различных национальностей.

Подробнее со всеми участниками акции и основными событиями можно ознакомиться на сайте акции, а также в официальных сообществах библиотек.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Нижнем Новгороде пройдет «Тотальный диктант».

(12+).