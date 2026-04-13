В России хотят ужесточить процесс получения ВНЖ участвующими в СВО иностранцами: подробности

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предполагает ужесточение порядка получения вида на жительство (ВНЖ) иностранцами, которые заключили контракт с Минобороны РФ и участвуют в СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглаву правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
«Законопроектом предлагается уточнить особенности миграционного статуса иностранных граждан и апатридов, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или иных воинских формированиях, а также членов их семей», — отметил он.
Он подчеркнул, что новые поправки предлагают в пряде случаев установить запрет на получение ВНЖ членами семьи иностранного бойца СВО, который заключил контракт с Минобороны РФ сроком на один год. Черепанов уточнил, что такие ограничения возникнут при наличии оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты.
Как писал сайт KP.RU, 3 апреля ФССП РФ сообщила, что иностранцев, участвовавших в СВО, больше нельзя принудительно выдворять из России. Это распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют в спецоперации.