Правкомиссия одобрила ужесточение получения ВНЖ иностранцами-участниками СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который ужесточает порядок получения вида на жительство (ВНЖ) иностранными гражданами, заключившими контракт с Минобороны РФ и участвующими в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
—Законопроектом предлагается уточнить особенности миграционного статуса иностранных граждан и апатридов, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или иных воинских формированиях, а также членов их семей, — сказал эксперт.
По информации Черепанова, согласно изначальной версии проекта, решения об отказе во въезде в РФ, нежелательности пребывания или проживания в стране, депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, а также об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание или вида на жительство не будут приниматься в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, если они проходят военную службу по контракту или ранее проходили ее и участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или других воинских формирований.
Кроме того, новыми поправками предлагается установить запрет на выдачу ВНЖ членам семьи иностранного военнослужащего, который заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год в период проведения специальной военной операции. Этот запрет будет действовать при наличии предусмотренных законом оснований, включая случаи, когда лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или финансирует либо планирует террористические или экстремистские акты, передает ТАСС.
23 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдворение с территории страны иностранцев, служащих в рядах Вооруженных сил РФ. Государственная дума РФ приняла соответствующий закон еще в середине марта. Поправки предполагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.