Гость из Нестерова украл у собутыльника драгоценностей на 1,4 млн рублей

В Калининградской области В ОМВД России «Гурьевский» обратилась 51-летняя жительница посёлка Голубево. Вернувшись домой, она не нашла свои ювелирные украшения. Ущерб — около 1,4 миллиона рублей.
Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Нестерова, ранее неоднократно судимый. Его задержали оперативники Управления уголовного розыска УМВД по Калининградской области вместе с коллегами из ОМВД «Гурьевский» — при силовой поддержке Росгвардии.
Как выяснило следствие, муж заявительницы познакомился с будущим вором в баре. Пригласил нового знакомого в гости. За выпивкой похвастался дорогими украшениями. Когда хозяин уснул, гость забрал драгоценности и ушёл. Пропажу обнаружила жена, вернувшись домой.
Украшения злоумышленник сдал в ломбард — выручил около миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Это грозит до десяти лет лишения свободы.