В Смоленске почти 90 старшеклассников приняли участие в олимпиаде «Умники и умницы»

По итогам раундов определили победителей, которые представят регион на федеральном проекте.

СМОЛЕНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Отборочный этап возрожденной олимпиады «Умники и умницы земли Смоленской», в котором приняли участие почти 90 старшеклассников, прошел в Смоленске. Его приурочили к 65-летию первого полета человека в космос, сообщил глава региона Василий Анохин.

«В олимпиаде приняли участие 87 десятиклассников из Смоленска, Десногорска, Гагаринского, Демидовского, Ельнинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского и Шумячского округов. Они прошли ряд испытаний: эссе, конкурс ораторского мастерства, полуфинальные задания, в результате в финале встретились 9 ребят», — сообщил губернатор в своем канале Мах.

Ребят приехал поддержать автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский и главный редактор олимпиады Ирина Седова. Главной темой заданий стало 65-летие полета в космос Юрия Гагарина. Финал проходил в формате телевизионной игры. Участники отвечали на вопросы по истории, космонавтике и гуманитарным наукам. По итогам всех раундов были определены победители, которые представят регион на федеральном проекте «Умницы и умники».

«Мы создаем в регионе условия для развития детей и поддержки одаренных ребят. И региональная олимпиада показала свою значимость, став настоящим праздником ума и эрудиции. Смоленской области и стране нужны талантливые, энергичные молодые люди», — отметил Василий Анохин.