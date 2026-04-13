В Смоленске почти 90 старшеклассников приняли участие в олимпиаде «Умники и умницы»

Ребят приехал поддержать автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский и главный редактор олимпиады Ирина Седова. Главной темой заданий стало 65-летие полета в космос Юрия Гагарина. Финал проходил в формате телевизионной игры. Участники отвечали на вопросы по истории, космонавтике и гуманитарным наукам. По итогам всех раундов были определены победители, которые представят регион на федеральном проекте «Умницы и умники».