Подрядчика на строительство нового трамвайного участка ищут в Волгограде

Победителю аукциона предстоит работать над проектированием рельсовой инфраструктуры в Советском районе.

В областном центре стартовал аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта нового участка трамвайной линии, который планируется возвести в Советском районе, сообщает администрация Волгограда.

Победителю торгов предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проект продления трамвайной линии от обувной фабрики до ТРЦ «Акварель» и рабочую документацию к нему, а также пройти процедуру госэкспертизы. Новый участок планируется расположить вдоль улицы Автомобилистов и Университетского проспекта. Стартовой точкой станет трамвайное кольцо на улице Электролесовской, а у торгового центра электротранспорт будет разворачиваться на улице Степыкиной, а затем возвращаться вдоль улицы Максима Загорулько.

Выполнить все проектные работы подрядчику предстоит к осени 2027 года. А ранее стало известно, что определен исполнитель реконструкции еще одного участка трамвайной линии в Дзержинском районе Волгограде.