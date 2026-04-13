Пезешкиан: блокада Ормузского пролива США ударит по мировой торговле

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. Пезешкиан подчеркнул, что любые угрозы безопасности в этом регионе будут иметь масштабные последствия для глобальной экономики.