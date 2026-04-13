Пезешкиан: блокада Ормузского пролива США ударит по мировой торговле

Иранский президент заявил, что его страна готова к любому развитию событий.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. Пезешкиан подчеркнул, что любые угрозы безопасности в этом регионе будут иметь масштабные последствия для глобальной экономики.

«Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли», — подчеркнул Пезешкиан. В связи с ситуацией в проливе он добавил, что Иран готов к любого рода сценариям.

Президент исламской республики также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде, заявив, что на экспертном уровне сторонам удалось прийти к взаимопониманию, однако «отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью». Пезешкиан также коснулся иранского ядерного досье, заявив о готовности Тегерана продолжить переговоры по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила 13 апреля в силу. При этом корабли, которые следуют к берегам других стран, Штаты намерены пропускать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше