Пезешкиан: блокада Ормузского пролива США ударит по мировой торговле

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. Пезешкиан подчеркнул, что любые угрозы безопасности в этом регионе будут иметь масштабные последствия для глобальной экономики.
«Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли», — подчеркнул Пезешкиан. В связи с ситуацией в проливе он добавил, что Иран готов к любого рода сценариям.
Президент исламской республики также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде, заявив, что на экспертном уровне сторонам удалось прийти к взаимопониманию, однако «отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью». Пезешкиан также коснулся иранского ядерного досье, заявив о готовности Тегерана продолжить переговоры по этому вопросу.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила 13 апреля в силу. При этом корабли, которые следуют к берегам других стран, Штаты намерены пропускать.