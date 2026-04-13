Трамп принял доставку и предложил курьеру провести пресс-конференцию

Лидер США Дональд Трамп предложил курьеру провести совместную пресс-конференцию после того, как получил заказ из ресторана быстрого питания. Трансляцию вел C-Span.
Перед началом пресс-подхода у Белого дома Дональд Трамп принял доставку. Когда президент получил от курьера два пакета, то поинтересовался у женщины, что она думает о рекордном налоговом вычете, который ей обеспечили поправки в законодательство. Курьер ответила, что это «удивительно».
«Вот что такое снижение налогов. Мы называем его “Большим прекрасным законопроектом”, но нам следует называть его “Большим прекрасным законопроектом о снижении налогов”», — заявил Дональд Трамп.
Впоследствии президент США предложил курьеру провести совместную пресс-конференцию.
«Я сделаю все, о чем вы меня просите», — ответила собеседница главы Белого дома.
По данным DoorDash, доставившую заказ зовут Шэрон Симмонс, у нее есть 10 внуков. Она начала работать курьером в 2022 году и доставила более 14 тысяч заказов.
Отметим, законопроект, о котором говорил Дональд Трамп, был утвержден летом 2025 года. Среди положений, в частности, есть отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы.
