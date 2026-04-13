В Британии вдвое выросло число пострадавших из-за укусов опасных пауков

Ложная чёрная вдова — инвазивный вид, родом с Мадейры и Канарских островов. Эти пауки часто селятся рядом с жильём человека, что увеличивает вероятность контакта. Их яд обычно вызывает боль и зуд, но серьёзные осложнения могут быть связаны с бактериями, которых переносят пауки. В редких случаях это может привести к сепсису.