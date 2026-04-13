В Британии вдвое выросло число пострадавших из-за укусов опасных пауков

​За десять лет число британцев, попавших в больницы после укусов пауков, выросло вдвое.

За последние 10 лет количество людей, попавших в британские больницы после контакта с пауками, увеличилось более чем вдвое. По данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году зафиксировано около 100 таких случаев, тогда как в 2015 году их было 47, сообщает портал Independent.

Учёные связывают тревожную тенденцию с резким ростом популяции ложных черных вдов — пауков рода Steatoda, которые активно распространяются по территории Великобритании.

«Дни, когда пауков в Британии можно было считать безобидными, остались в прошлом», — заявил эколог Оксфордского университета Клайв Хэмблер.

Ложная чёрная вдова — инвазивный вид, родом с Мадейры и Канарских островов. Эти пауки часто селятся рядом с жильём человека, что увеличивает вероятность контакта. Их яд обычно вызывает боль и зуд, но серьёзные осложнения могут быть связаны с бактериями, которых переносят пауки. В редких случаях это может привести к сепсису.

Не все эксперты разделяют опасения. Профессор Адам Харт из Университета Глостершира отметил, что большинство укусов проходят легко, а серьёзные реакции встречаются редко. Зоолог Мишель Дюгон из Университета Голуэя добавил, что рост числа госпитализаций может быть связан не только с увеличением популяции пауков, но и с повышенным вниманием врачей и СМИ к этой теме.

По словам экспертов, пауки не агрессивны и кусают лишь в случае угрозы. Риск можно существенно снизить, просто избегая контакта с ними. Несмотря на рост числа случаев, специалисты подчёркивают, что даже 100 госпитализаций в год является относительно небольшой цифрой в рамках целой страны.

Ранее сообщалось, что население ряда американских штатов впало в панику из-за распространения летающих ядовитых пауков, достигающих размера человеческой ладони.