Председатель Государственного собрания Словении и глава евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович в понедельник, 13 апреля, объявил о планах посетить Москву. Политик сообщил, что в его рабочем графике также намечены поездки в Скопье и Копенгаген.
Стеванович подчеркнул, что стремится развивать партнерские отношения со всеми государствами, невзирая на существующие политические барьеры между Западом и Востоком.
— Поэтому в ближайшее время я собираюсь посетить и Москву, — передает слова политика ТАСС.
Стеванович был избран спикером парламента республики 10 апреля 2026 года. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что Россия всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Она продолжит импортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которые и сами являются надежными партнерами.
Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. При этом недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок, по данным СМИ, вызвало настоящую панику в Евросоюзе.