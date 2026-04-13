Ученые нашли в мозге зону, повышающую давление: надежда для гипертоников

Международная группа ученых обнаружила в мозге область, которая может напрямую повышать артериальное давление. Это может стать прорывом в лечении тех случаев, когда стандартная терапия не помогает.
Исследователи сосредоточились на малоизученной зоне ствола мозга — латеральной парафациальной области (pFL). Раньше ее связывали в основном с контролем дыхания. Но эксперименты на крысах показали: нейроны этой зоны умеют не только регулировать дыхательные движения, но и сужать кровеносные сосуды, повышая давление.
Как объясняют авторы работы, pFL связывает дыхательные ритмы с активностью симпатической нервной системы. Именно она отвечает за реакцию «бей или беги». Когда эта система работает слишком активно, часто развивается гипертония.
«Мы обнаружили, что при повышенном давлении эта область активируется, а ее отключение приводит к нормализации давления», — отметил физиолог Джулиан Пэтон из Университета Окленда.
Это открытие помогает понять, почему у многих пациентов давление остается высоким даже на фоне приема лекарств. По разным оценкам, до 40−50% случаев гипертонии имеют нейрогенную природу, то есть связаны с работой мозга. Также результаты проливают свет на связь гипертонии с апноэ сна. При нехватке кислорода или избытке углекислого газа — характерных для этого состояния — нейроны pFL активируются, что может вызывать скачки давления.
Ученые уже предложили возможный способ воздействия на эту систему. Вместо прямого вмешательства в мозг они рекомендуют влиять на каротидные тельца — сенсоры в области шеи, которые могут регулировать активность pFL.Пока результаты получены только на животных, и их предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.
Однако открытие может лечь в основу новых методов лечения гипертонии — особенно для тех, кому стандартная терапия не приносит результата.
