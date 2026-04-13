«Выше 150 долларов»: Глава РФПИ предрек скорое увеличение цен на нефть

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрекает, что в скором времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«Цены на нефть в скором времени придут к уровню выше 150 долларов», — написал Дмитриев в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в ближайшее время начнут блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив. По его словам, в этой операции примут участие и другие страны, однако, какие именно, республиканец не стал уточнять.
Ранее глава РФПИ выразил мнение, что критический дефицит нефти неизбежен. Он указал, что впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает надбавку в 20 долларов за баррель к и без того заоблачной цене на нефть.