«Выше 150 долларов»: Глава РФПИ предрек скорое увеличение цен на нефть

Как писал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в ближайшее время начнут блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив. По его словам, в этой операции примут участие и другие страны, однако, какие именно, республиканец не стал уточнять.