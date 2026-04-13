В Дагестане умерли раненый волонтер и женщина, которую достали из лавины

Врачи не смогли спасти женщину, которую достали из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана, она умерла, сообщает региональный минздрав.
Также скончался волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму. «Несмотря на экстренную эвакуацию вертолетом и интенсивную терапию, имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.Читать дальше