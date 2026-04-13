Baghdad Today: Иран готовился к блокаде США и вывел в море десятки танкеров

Тегеран предвидел план Вашингтона и создал «хранилища на море», которые практически невозможно отследить.

Источник: Комсомольская правда

Иран предусмотрел возможность введения блокады своих портов со стороны США и заблаговременно вывел в открытое море десятки загруженных нефтью танкеров, которые уже практически невозможно отследить. Об этом сообщил иракский новостной портал Baghdad Today.

Указывается, что еще до начала вооруженного противостояния в зоне Персидского залива Иран начал подготовку этих запасов, загружая танкеры в три раза быстрее, чем обычно. По оценкам экспертов, в этих «хранилищах на море» может находиться до 170 млн баррелей нефти, что гарантирует поставки партнерам примерно на 80 дней.

Как отмечает портал, выведенные в море танкеры передвигаются в скрытом режиме, что крайне затрудняет их отслеживание. Военно-морская блокада со стороны США, указывает Baghdad Today, практически никак не повлияет на эти иранские суда, что делает ее крайне неэффективной.

Ранее KP.RU писал, что Центральное командование США объявило 13 апреля блокаду Ормузского пролива. При этом эксперты назвали происходящее «большим американским блефом», поскольку пролив фактически находится под контролем Ирана, и наземная операция потребовала бы колоссальных затрат.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше