Baghdad Today: Иран готовился к блокаде США и вывел в море десятки танкеров

Указывается, что еще до начала вооруженного противостояния в зоне Персидского залива Иран начал подготовку этих запасов, загружая танкеры в три раза быстрее, чем обычно. По оценкам экспертов, в этих «хранилищах на море» может находиться до 170 млн баррелей нефти, что гарантирует поставки партнерам примерно на 80 дней.
Как отмечает портал, выведенные в море танкеры передвигаются в скрытом режиме, что крайне затрудняет их отслеживание. Военно-морская блокада со стороны США, указывает Baghdad Today, практически никак не повлияет на эти иранские суда, что делает ее крайне неэффективной.
Ранее KP.RU писал, что Центральное командование США объявило 13 апреля блокаду Ормузского пролива. При этом эксперты назвали происходящее «большим американским блефом», поскольку пролив фактически находится под контролем Ирана, и наземная операция потребовала бы колоссальных затрат.