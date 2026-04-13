ВС счел незаконным взыскание долгов, лишающих пенсионерку средств на жизнь

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России признал недопустимыми денежные взыскания долга с пенсионерки из Рязанской области, которые лишают ее средств на жизнь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Жительница Рязанской области обратилась в суд с требованием о признании незаконными удержаний из ее пенсии, произведенных региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования. С июля по декабрь 2023 года с Марии Синякиной взыскали около 40 тыс. рублей в счет задолженности по коммунальным платежам, при том что ее ежемесячная пенсия составляет 13 тыс. рублей», — сообщили в Верховном суде.
Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, однако апелляция и кассация отменили это решение. Суды указали, что сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению самого должника, а поскольку такого обращения не было, удержания признали законными. Заявительница обратилась с жалобой в Верховный суд России.
«Судебная коллегия по гражданским делам указала, что исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности минимума имущества (денежных средств), необходимого для существования должника и членов его семьи. Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными», — отметили в пресс-службе.