Трамп оставил щедрые чаевые за доставку McDonald’s: чизбургеры привезли к Белому дому

Дональд Трамп оставил доставщице из McDonald’s чаевые в 100 долларов. Курьер привезла еду прямо к дверям Белого дома. Это следует из опубликованных резиденцией президента США фото.
В понедельник в эфире американского ТВ появились кадры: женщина-курьер DoorDash доставила еду из McDonald’s к дверям Белого дома. Трамп лично вышел за двумя фирменными пакетами, а доставщица после этого пообщалась с прессой в импровизированном формате.
Вскоре Белый дом поделился в соцсети X фотографией, где Трамп дарит курьеру стодолларовую купюру. Снимок сопровождался фразой «Никакого налога на чаевые» — это был очередной намек на отмену налогов на чаевые в рамках его налоговой реформы (One Big Beautiful Bill).
Позже представитель Белого дома уточнил, что в заказе из McDonald’s, который президент лично разнёс сотрудникам западного крыла, были чизбургеры и картофель фри.
Немногим ранее в пиццериях вблизи Пентагона был зафиксирован рост заказов на фоне окончания срока ультиматума Ирану от Трампа.