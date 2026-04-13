Как идет подготовка гуманитарного груза для жителей новых регионов

Благотворительный фонд «Хранители добра» собирает очередной гуманитарный груз для жителей новых регионов. Волонтеры передадут помощь в конце апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, как идут приготовления.
В столичном районе Коньково почти год работает волонтерский центр благотворительного фонда «Хранители добра». Его основатели Мария Федоренко и вице-президент Александр Третьяков за это время отлично оборудовали помещение, которое раньше занимал участковый полицейский района Коньково. Мы встречаемся в кабинете, на стенах которого висят дипломы, а также знамя с автографами солдат.
— Следующая гуманитарная миссия запланирована у нас на конец апреля. Сейчас идут последние приготовления. Часто ребята что-то экстренно запрашивают, и мы стараемся эти потребности закрывать. Недавно поступил запрос от подразделения ВДВ о том, что им нужен компьютер. Решить этот вопрос получилось меньше чем за день благодаря нашим волонтерам, — рассказывает вице-президент организации Александр Третьяков.
У волонтерского центра есть подшефные госпитали, для которых практически на ежедневной основе необходима одежда и нижнее белье. Кроме того, волонтеры помогают жителям новых регионов, в том числе и сиротам.
Несмотря на небольшое помещение, волонтеры смогли уместить туда все самое необходимое. Тут есть небольшая комната, которую используют как склад для хранения гуманитарной помощи. Есть музей, в котором гости могут увидеть обломки вражеских дронов и сухпаек российского солдата.
— Из каждой поездки мы стараемся что-то привозить и пополнять наш музей. У нас появились экземпляры отечественных и вражеских дронов, — дополняет Третьяков.
Часто музей работает как передвижной. Александр Третьяков и Мария Федоренко приезжают в школы и проводят уроки «Разговор о важном», показывают предметы и рассказывают об устройстве каждого оружия.
— В основном школьников интересуют каски и бронежилеты, которые можно потрогать и примерить на себя. А рассказывать им о дронах надо не всегда, так как я недавно заметил: они настолько увлечены этими беспилотными аппаратами, что о некоторых моделях знают иногда даже больше нас, — дополнил Третьяков.
Каждый раз основатель благотворительного фонда и вице-президент привозят в госпитали большое количество писем от детей. Они, как лучики надежды, помогают солдатам быстрее вставать на ноги и не забывать о том, что дома их любят и ждут с победой.