Терапевт завил о связи бессонницы с проблемами ЖКТ

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта способны вызывать нарушения сна, об этом в беседе с «РИАМО» заявил врач-терапевт Максим Лавров.
— Часто истинная причина бессонницы кроется не в голове, а в животе: при тревоге желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности, — пояснил доктор.
Он уточнил, что именно в кишечнике происходят процессы, от которого зависит выработка гормона сна — мелатонина. И, если существуют проблемы в работе кишечника, то гормон сна может не вырабатываться в достаточном количестве.
Важно помнить, что регулярные переедания на ночь чреваты проблемами со здоровьем. Как сообщает RT, во время сна организм должен очищаться и восстанавливаться, а периодическая нагрузка в виде большого количества пищи сбивает привычные ритмы.