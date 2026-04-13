Туризм, который будет всегда востребован

А за пять последних лет расходы туристов на лечение выросли на 60 процентов. Правда, сегодня львиную долю доходов приносят россияне из регионов. Большинство же иностранных туристов составляют граждане Белоруссии и стран Средней Азии. Иного трудно ожидать в условиях санкций и проблем с авиасообщением. К тому же часть россиян, до сих пор предпочитавших зарубежные клиники, теперь лечатся в России. Росту рынка очень поспособствовало увеличение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
Но рано или поздно ситуация изменится, и поток медицинских туристов из дальнего зарубежья восстановится, потому что есть области медицины, которые развиты в России на высшем уровне и доступны по цене. Это в первую очередь эндопротезирование суставов, офтальмология, репродуктивная медицина, кардиохирургия и онкология. К увеличению спроса надо готовиться уже сейчас. Некоторым клиникам давно пора уже получить международные аккредитации. Недостаточно средств вкладывается в продвижение брендов российских клиник за рубежом. Главное, что все эти проблемы решаемы.
Сейчас Минздрав готовит методические рекомендации по экспорту медицинских услуг для отечественных клиник, ведь понятно, что приезжающие лечиться иностранцы не отнимают у нас медицинские услуги, а, напротив, способствуют развитию лечебной инфраструктуры.