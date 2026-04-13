Дзюба: футболисты «Акрона» не сдадутся и будут биться до последнего

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» не сдадутся и будут сражаться до конца сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своем Telegram-канале заявил нападающий команды Артем Дзюба.
Ранее ТАСС сообщал, что «Акрон» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3 в матче 24-го тура РПЛ. Команда из Тольятти в последних восьми матчах потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью.
«Мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые проходят крещение на футбольном поле. Руки опускаются, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться и биться до последнего. Нам нужно переломить эти нефарт и проклятие», — отметил Дзюба.
«Такой черной полосы у меня не было давно, возможно, вообще никогда не было, не считая, наверное, турецкий период. Играть со всеми на равных, с топ-командами не уступать ни в чем, после этого руки опускаются. Самое простое сейчас — сдаться, кого-то обвинять, найти виноватых. На самом деле надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать весла и верить в успех и в то, что труд окупается», — добавил он.
«Акрон» после 24 туров набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда из Тольятти 18 апреля на выезде сыграет с казанским «Рубином».