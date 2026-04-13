Умерла женщина, которую достали из-под снежных завалов в Дагестане

Скончалась женщина, которую ранее достали из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана. Об этом информирует пресс-служба минздрава республики.
«Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь», — сказано в релизе.
Кроме того, в минздраве Дагестана сообщили о гибели волонтёра, который ранее получил черепно-мозговую травму.
Напомним, в горном селе Шайтли в Дагестане лавина сошла прямо на жилые дома. Под завалами оказались женщина и семилетний ребёнок.
Мать и ребёнок провели под завалами более восьми часов, пока за их жизнь боролись спасатели и местные жители. Когда их вытащили, оказалось, что у женщины были множественные переломы. Ребёнок не получил серьёзных травм.
Также сообщалось, что СК и прокуратура начали проверку после схода лавины в Дагестане.
Тем временем для пострадавших от стихии в Дагестане собрано уже более 700 млн рублей.