Умерла женщина, которую достали из-под снежных завалов в Дагестане

Минздрав Дагестана сообщил о смерти женщины, ранее спасённой из-под завалов, и волонтёра.

Источник: Комсомольская правда

Скончалась женщина, которую ранее достали из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана. Об этом информирует пресс-служба минздрава республики.

В ведомстве подчеркнули, что женщина была оперативно эвакуирована, а медики приложили все возможные усилия для её спасения.

«Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь», — сказано в релизе.

Кроме того, в минздраве Дагестана сообщили о гибели волонтёра, который ранее получил черепно-мозговую травму.

Напомним, в горном селе Шайтли в Дагестане лавина сошла прямо на жилые дома. Под завалами оказались женщина и семилетний ребёнок.

Мать и ребёнок провели под завалами более восьми часов, пока за их жизнь боролись спасатели и местные жители. Когда их вытащили, оказалось, что у женщины были множественные переломы. Ребёнок не получил серьёзных травм.

Также сообщалось, что СК и прокуратура начали проверку после схода лавины в Дагестане.

Тем временем для пострадавших от стихии в Дагестане собрано уже более 700 млн рублей.

