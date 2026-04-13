Более 1,3 тысячи заявок подали нижегородцы на бесплатное обучение

Наибольший интерес вызвали специальности в сфере ухода, цифровых технологий, туризма и беспилотной авиации.

В I квартале 2026 года нижегородцы подали свыше 1,3 тысячи заявок для участия в программах бесплатного обучения новым профессиям в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Среди самых востребованных направлений — «Помощник по уходу», «Специалист по системам искусственного интеллекта», «Экскурсовод», «Администратор гостиницы», «1С Программист», «1С Разработчик», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Скорая и неотложная помощь». Всего жителям региона доступно более 100 образовательных программ. Квота на обучение в Нижегородской области в 2026 году утверждена в объёме более 6 тысяч человек.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил: «Нацпроект “Кадры” — это инструмент для решения конкретных кадровых задач экономики региона. Наша цель — чтобы после обучения каждый выпускник не просто получил документ, а трудоустроился на достойную зарплату». Первые 167 человек уже приступили к занятиям.

Обучение проходит в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий. Мера поддержки доступна:

мамам в декрете;

молодёжи до 35 лет;

безработным;

предпенсионерам и пенсионерам;

людям с инвалидностью;

участникам СВО и членам их семей.

И. о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева поделилась статистикой по категориям заявителей:

граждане, ищущие работу, — 820 заявок;

граждане в возрасте 50 лет и старше (включая предпенсионеров) — 242 заявки;

женщины в декрете — 74 заявки;

неработающие мамы с детьми до 7 лет — 46 заявок.

Познакомиться с полным списком программ и подать заявку можно на портале «Работа России».

Ранее сообщалось, что нижегородские компании рассказали о наборах компенсаций для сотрудников.