Более 1,3 тысячи заявок подали нижегородцы на бесплатное обучение

В I квартале 2026 года нижегородцы подали свыше 1,3 тысячи заявок для участия в программах бесплатного обучения новым профессиям в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Среди самых востребованных направлений — «Помощник по уходу», «Специалист по системам искусственного интеллекта», «Экскурсовод», «Администратор гостиницы», «1С Программист», «1С Разработчик», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Скорая и неотложная помощь». Всего жителям региона доступно более 100 образовательных программ. Квота на обучение в Нижегородской области в 2026 году утверждена в объёме более 6 тысяч человек.
Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил: «Нацпроект “Кадры” — это инструмент для решения конкретных кадровых задач экономики региона. Наша цель — чтобы после обучения каждый выпускник не просто получил документ, а трудоустроился на достойную зарплату». Первые 167 человек уже приступили к занятиям.
Обучение проходит в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий. Мера поддержки доступна:
мамам в декрете;
молодёжи до 35 лет;
безработным;
предпенсионерам и пенсионерам;
людям с инвалидностью;
участникам СВО и членам их семей.
И. о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева поделилась статистикой по категориям заявителей:
граждане, ищущие работу, — 820 заявок;
граждане в возрасте 50 лет и старше (включая предпенсионеров) — 242 заявки;
женщины в декрете — 74 заявки;
неработающие мамы с детьми до 7 лет — 46 заявок.
Познакомиться с полным списком программ и подать заявку можно на портале «Работа России».
