Стали известны смертельно опасные для питомцев дачные растения

Ветврач Ильина: листья томатов и картофеля токсичны для домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

Дачные посадки способны отравить собак и кошек, в частности, токсичными являются некоторые цветы и плодовые культуры. Об этом сообщила aif.ru ветеринарный врач Таисия Ильина.

— Лилии опасны для кошек. Даже небольшое количество пыльцы может вызвать тяжёлое отравление. Тюльпаны и нарциссы содержат вещества, которые раздражают желудок и слизистые. Среди привычных дачных посадок риск представляют томатная ботва и листья картофеля, — рассказала эксперт.

По словам ветеринара, степень опасности зависит не только от вида растения, но и от количества, которое животное могло попробовать, а также от его размера и состояния здоровья.

При этом, основными угрозами для домашних животных на даче считаются кишечные инфекции и паразиты. По данным RT, собаки часто заражаются, обнюхивая или поедая загрязнённый грунт. Кошки — через охоту на мышей и птиц, которые сами являются промежуточными хозяевами паразитов.